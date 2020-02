Buitenlandse Zaken roept wie naar buitenland reist op om zich zeker vooraf online te melden

Buitenlandse Zaken volgt de toestand van de Belgen die vastzitten op Tenerife op de voet op. Maar van een evacuatie is voorlopig geen sprake. “We staan wel in nauw contact met touroperator TUI”, klinkt het. Wie nog moet vertrekken naar het buitenland, wordt gevraagd zich te registreren.

Buitenlandse Zaken heeft weet van 110 Belgische reizigers die via touroperator TUI geboekt zouden hebben en vast zitten in hotel H10 Costa Adeje Palace hotel op het Canarische eiland Tenerife vanwege het nieuwe coronavirus. “Maar het kunnen er meer zijn”, zegt woordvoerder Karl Lagatie dinsdag, want mogelijk boekten ook Belgen individueel een verblijf in het bewuste hotel.

Van een evacuatie is voorlopig geen sprake. “We staan wel in nauw contact met TUI en met onze lokale ambassade”, zegt Lagatie.

Hij herhaalt het advies aan reizigers om zich te registreren op travellersonline.diplomatie.be voor ze naar het buitenland vertrekken. “Het duurt maar enkele seconden en zo hebben we hun contactgegevens. Het is dan makkelijker om contact op te nemen als er zich problemen voordoen. Weinigen hebben die reflex als ze naar naburige landen gaan, maar hieruit blijkt dat dit toch nuttig kan zijn.”