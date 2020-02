Met uitwijzing bedreigd Braziliaans gezin uit Sint-Genesius-Rode weer vrij

Sint-Genesius-Rode - Het met uitwijzing bedreigd Braziliaans gezin met drie kinderen uit Sint-Genesius-Rode, dat op 9 december door de politie opgepakt werd en naar een terugkeerwoning in Zulte werd gevoerd, is dinsdag naar de eigen woning mogen terugkeren. De raadkamer nam vorige vrijdag een beslissing in die zin en het parket ging niet in beroep.

Sint-Genesius-Rode roept op 3 maart een bijzondere gemeenteraad bijeen met als enige agendapunt een motie waarin geprotesteerd wordt tegen de uitwijzing van het gezin. In de motie klinkt het dat het niet kan dat kinderen die hier geboren zijn en al verschillende jaren in ons land verblijven samen met hun ouders teruggestuurd worden naar het land vanwaar die afkomstig zijn. Het gemeentebestuur eist een wetswijziging in die zin. Ondanks de vrijlating gaat de gemeenteraad van 3 maart zoals gepland door.

Het Braziliaans gezin, dat al twaalf jaar in ons land verblijft, heeft drie kinderen van vier, zes en elf jaar jong. “Het is onmenselijk om die kinderen terug te sturen naar een voor hen vreemd land”, aldus burgemeester Pierre Rolin (IC-GB). Ook de Vlaamse schepen Anne Sobrie (Engagement 1640) zegt om die reden de motie te zullen steunen. Al meer dan zevenduizend personen, onder wie honderden inwoners van Sint-Genesius-Rode, tekenden al een petitie in die zin.