Man vrijuit voor poging tot doodslag op ex-collega bij gebrek aan bewijs

Tielt / Moorslede - Een 40-jarige Moorsledenaar is in de Brugse strafrechtbank vrijgesproken voor poging tot doodslag op een ex-collega. De man ontkende met klem dat hij het slachtoffer met zijn wagen omver probeerde te rijden. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor zijn schuld.

Op 11 oktober 2017 werd N.S. ontslagen op zijn werk in een bedrijf in Tielt. Toen hij op de parking van het bedrijf de collega opmerkte die hij verantwoordelijk achtte voor zijn ontslag, zou N.S. hem volgens het parket omver hebben gereden met zijn wagen. “Het slachtoffer belandde op de motorkap en toen hij probeerde te ontkomen, reed de beklaagde nogmaals op hem af. Het slachtoffer kon nog net wegduiken achter een geparkeerde wagen en ontsnapte zo aan de dood. Na het incident reed de beklaagde met gierende banden weg, maar het slachtoffer had hem herkend als de collega die net ontslagen was. Volgens de getuige was het slachtoffer zeker doodgereden, mocht er geen geparkeerde wagen hebben gestaan.”

Strubbelingen

De procureur vroeg drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Maar de verdediging drong aan op de vrijspraak. “Er waren tussen mijn cliënt en het slachtoffer al langer strubbelingen op de werkvloer”, pleitte de advocaat van N.S. “Het slachtoffer maakte geregeld obscene gebaren in zijn richting en een tweetal weken voor de feiten had hij hem zelfs met de vlakke hand in het gezicht geslagen. Toen mijn cliënt ontslagen werd, wachtte hij zijn ex-collega op om nog eens te praten. Maar de man stapte met agressieve pas op mijn cliënt af en ging zelfs op de motorkap zitten. Er was helemaal geen aanrijding. Mijn cliënt is daarna rustig weggereden.”

De rechter oordeelde dat er onvoldoende objectief bewijs is voor de schuld van N.S. en sprak de man dan ook vrij. “De dokter stelde bovendien geen verwondingen vast bij het slachtoffer, wat vreemd is mocht hij daadwerkelijk door de wagen zijn opgeschept”, besloot de rechter.