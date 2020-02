Aanvaller Cyriel Dessers heeft Nigeriaans paspoort beet

Voor Cyriel Dessers staat niets een interlandloopbaan bij Nigeria nog in de weg. De 25-jarige spits van Heracles Almelo bemachtigde dinsdag zijn Nigeriaans paspoort en kan vanuit nu uitkomen voor de Super Eagles, zo meldt Het Belang van Limburg.

LEES OOK (N+).Cyriel Dessers is na zijn goal tegen Ajax hotter dan ooit in Nederland: hoe goed is de spits nu echt en kan hij een topclub aan?

De eerstvolgende interlandperiode vindt eind volgend maand plaats. Dan neemt Nigeria het in de kwalificaties van de Afrika Cup op tegen Sierra Leone (27/3 en 31/3). Omdat dat competitieve matchen zijn, zijn ze bindend. Met andere woorden: maakt Dessers zijn debuut, dan kan hij niet meer voor de Rode Duivels uitkomen. De aanvaller speelde in het verleden wel voor Belgische jeugdelftallen.

Dessers, die een Nigeriaanse moeder heeft, scoorde dit seizoen al vijftien keer in de Eredivisie en is daarmee topschutter. Afgelopen weekend maakte hij nog de enige treffer in de 1-0-zege tegen Ajax.