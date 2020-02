Zidane over Hazard: “Eden gaat door een heel moeilijk moment nu”

Zinédine Zidane heeft zijn licht laten schijnen over de blessure van Eden Hazard, nadat hij opnieuw averij aan de enkel opliep dit weekend. In de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City wond de coach van Real Madrid er geen doekjes om: “Dit komt op een heel slecht moment.”

De Fransman sprak de pers toe samen met zijn aanvoerder Sergio Ramos. De verdediger verwacht een antwoord van zijn ploeg tegen Kevin De Bruyne en co. na de onverwachte nederlaag op het veld van Levante, die Real de leidersplaats kostte in La Liga: “In het voetbal draait het enkel om de resultaten. We speelden niet slecht tegen Levante, maar we scoorden niet. De wedstrijd tegen City is onze kans om een statement te maken. Zidane treedt Ramos hierin bij: “We willen de fans trots maken en een reden geven om voor ons supporteren.”

Over de situatie van zijn collega aan de overkant, Pep Guardiola, wou Zidane niet veel kwijt: “Het is Real Madrid tegen Manchester City, niet Zidane versus Guardiola. Toch hoort hij absoluut bij het kransje topcoaches in de wereld, dat heeft hij al genoeg bewezen bij Barcelona, Bayern München en Manchester City.”

Vragen over de blessure van Eden Hazard kon Zidane uiteraard niet uit de weg gaan: “Eden zit heel erg in met de situatie, hij is allesbehalve tevreden. Iedereen op de club is geraakt door zijn blessure. Hij wou snel terug op het veld staan om te tonen wat hij allemaal in zijn mars heeft, maar is nu opnieuw geblesseerd. Ik kan niet zeggen wanneer hij terug speelgerechtigd is, maar als hij terugkomt, gaat hij wel 100% fit zijn,” verzekerde Zidane.

“Eden houdt gewoon enorm van het spelletje en komt nu niet aan spelen toe. Ik zie gewoon in zijn ogen dat hij ongelukkig is. Er komt een moeilijk tijd aan voor hem, hij gaat nog wel een paar dagen zo rondlopen. Je kunt je wel inbeelden hoe hij zich voelt,” besloot hij.

Woensdag neemt Real Madrid het op tegen Manchester City in de Champions League. Op 17 maart staat de terugwedstrijd gepland.