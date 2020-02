Pech voor Club Brugge: Ruud Vormer en Emmanuel Dennis reizen niet mee naar Manchester

Domper voor Club Brugge. Blauw-zwart speelt donderdag de return in de Europa League tegen Manchester United, in het mythische Old Trafford. Daarbij zal het geen beroep kunnen doen op aanvoerder Ruud Vormer en aanvaller Emmanuel Dennis, trefzeker in de heenmatch. Beiden zijn onvoldoende hersteld van het duel tegen Charleroi.