Natuurpunt vraagt bij noodkappingen bomen alert te zijn voor aanwezigheid vleermuizen

Natuurpunt roept iedereen op bij noodkappingen van bomen als gevolg van de voorbije stormen steeds alert te zijn voor de aanwezigheid van vleermuizen en indien dit het geval is, de nodige maatregelen te nemen. Een aantal vleermuissoorten huist tijdens de zomer of het jaarrond in boomholtes, maar dat is dikwijls niet aan de buitenkant te zien.

De strikte toepassing van het Soortenbesluit verplicht volgens Natuurpunt de uitvoering van een natuurtoets, vooraleer bomen te kappen. Met die natuurtoets moet worden nagegaan of de bomen niet bewoond zijn door dieren wiens verblijfplaats beschermd is. De milieuorganisatie is er zich echter van bewust dat om erger te voorkomen, noodkappingen vaak snel moeten uitgevoerd worden en deze strikte toepassing niet steeds mogelijk is. Natuurpunt roept echter op steeds zorgvuldig te handelen om het doden of verwonden van vleermuizen te voorkomen.

Zorgvuldig handelen houdt in dat men de aanwezige holten en scheuren in de boom zo veel mogelijk met een endoscoop of boomcamera laat controleren door een getrainde vleermuisonderzoeker. Holtes die niet of onvoldoende geïnspecteerd kunnen worden, moeten zo veel mogelijk als één geheel voorzichtig naar de grond gebracht worden. Leg het gedeelte van de opening naar de zijkant op de grond zodat het niet kan inregenen en de vleermuizen alsnog weg kunnen. Als ondanks de genomen maatregelen vleermuizen toch tevoorschijn komen, neem contact op met een vleermuisdeskundige die de dieren tijdelijk kan opvangen.