Geen straf voor scoutsleiders nadat jonge vrouw verbrand raakte bij ongeval met vuurinstallatie

Brugge / Oostende - Twee scoutsleiders zijn in de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen en verwondingen aan een medeleidster. Het duo veroorzaakte per ongeluk een steekvlam met een zelfgemaakte vuurinstallatie, waardoor het meisje verbrand raakte. De rechter legde de twee evenwel geen straf op.

Op 13 april 2018 waren S.C. (23) uit Harelbeke en T.D. (26) uit Brugge aanwezig op een zeilkamp met diverse Zeescouts-afdelingen in Oostende. De twee stonden er in voor catering en randanimatie. In het kader van het centrale thema “Avatar: lucht, aarde, water en vuur” had het duo een installatie ineengeknutseld die voor een vuurspektakel moest zorgen. De vuurshow verliep vlekkeloos, maar toen de leden gaan slapen waren, deden S.C. en T.D. hun show nog eens over voor de leiding. Daarbij liep het zwaar mis. Toen S.C. brandversneller in de installatie goot, vatte de fles vuur en volgde een ontploffing. Een leidster werd getroffen door een steekvlam en liep zware brandwonden op. Die zouden intussen goed hersteld zijn. “Enkel boven haar linkeroor en aan haar schouder is nog een esthetische ingreep nodig”, stelde haar advocaat.

Natte doeken

Het incident werd door alle betrokkenen afgedaan als een spijtig ongeval, maar omdat de verzekeringsmaatschappijen het niet eens raakten, kwamen S.C. en T.D. toch op de beklaagdenbank terecht. De procureur drong evenwel niet aan op een straf. Dat stemde de advocaat van S.C. tevreden. “Mijn cliënt had de installatie grondig getest en de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen”, stelde hij. “Er waren natte doeken en water voorzien. Gelukkig, want hierdoor kon het slachtoffer meteen worden behandeld. Mijn cliënt voelde zich achteraf bijzonder schuldig. Het slachtoffer moest hem zelfs geruststellen en benadrukte dat het een spijtig ongeval was.”

De advocaat van T.D. drong aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft geen enkele handeling gesteld”, pleitte meester Paul Brondel. “Bovendien stond het slachtoffer te dicht bij de installatie waardoor er onzes inziens sprake was van een zekere risicoaanvaarding. Ze had immers zelf gezien hoe de kinderen op een veilige afstand werden gehouden tijdens de show.”

De rechter achtte het duo dinsdag schuldig, maar verleende hen de gunst van de opschorting. Ze krijgen met andere woorden geen straf. Het slachtoffer vroeg een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro, maar de rechter wees die claim af als ongegrond. Hij oordeelde dat de leiders als vrijwilligers burgerlijke immuniteit genoten.