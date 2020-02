Donald Trump trekt van leer tegen twee liberale rechters van Hooggerechtshof

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter twee liberale rechters bij het Hooggerechtshof bekritiseerd. Hij wil dat zowel Ruth Bader Ginsberg als Sonia Sotomayor “zich terugtrekken bij alle Trump-zaken, of aan Trump gerelateerde zaken”.

De onvrede van Trump lijkt het gevolg te zijn van een afwijkend oordeel van Sotomayor, van vorige week. Daarin bekritiseerde ze het Witte Huis om zijn regelmatige verzoeken aan het Hooggerechtshof om tussen te komen in beslissingen van lagere rechtbanken, en de bereidwilligheid van de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie om dat ook te doen.

Ongepast

Hoewel het niet ongewoon is dat rechters kritiek uiten op partijen in een zaak, noemde Trump het afwijkend oordeel tijdens een persconferentie in India “erg ongepast”.

Trump heeft tijdens zijn eerste ambtstermijn twee rechters van het Hooggerechtshof aangeduid. Momenteel zijn er vijf rechters die door de Republikeinen werden aangeduid, en vier die door de Democraten werden aangeduid. Sotomayor werd aangeduid door Barack Obama, en Ginsburg door Bill Clinton.