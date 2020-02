Onderaannemer overleden na arbeidsongeval bij GSK

Een onderaannemer is dinsdagmiddag gestorven na een arbeidsongeval bij het farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline (GSK) in Rixensart, nabij Waver. De man had een val gemaakt van enkele meters hoog.

Rond 12.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een ongeval op de site van GSK in Rixensart. Om een nog onbekende reden is de baas van een bedrijf van onderaannemers daar enkele meters naar beneden gevallen tijdens werken aan een afvoerkoker.

De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht door de hulpdiensten van Terhulpen en verkeerde in levensgevaar. Enige tijd later is hij overleden aan zijn verwondingen.

Een team van het Toezicht op het Welzijn op het Werk, een orgaan van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, werd dinsdag naar de site gestuurd om de oorzaak en de precieze omstandigheden van het ongeval vast te stellen.

