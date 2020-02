Treinverkeer tussen Brussel en Leuven onderbroken: één spoor vrij

Leuven -

Tussen Brussel en Leuven is dinsdag sinds 16.50 uur opnieuw één van de vier sporen vrij. Dat meldt Infrabel. De vier sporen waren sinds 10.40 uur versperd na een persoonsongeval in Kortenberg. Het incident zal nog ernstige gevolgvertragingen veroorzaken die pas in de loop van avondspits zullen opgelost geraken, klinkt het.