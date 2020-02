Bernie Sanders heeft meeste afgevaardigden achter zich in strijd om nominatie presidentsverkiezingen

In de strijd om de Democratische nominatie voor de strijd om het Witte Huis heeft senator Bernie Sanders na drie voorverkiezingen de meeste afgevaardigden op de Nationale Conventie achter zich, zo blijkt uit berekeningen van de gezaghebbende website RealClearPolitics.com.

Sanders kan op de Conventie al op 45 stemmen rekenen en ligt daarmee ver voor op de concurrentie. Tweede is Pete Buttigieg met 25 afgevaardigden, derde is voormalig vicepresident Joe Biden met 15 stuks.

Senator Elizabeth Warren kan rekenen op 8 stemmen, Amy Klobuchar op 7 afgevaardigden. Om de investituur in de eerste stemronde op zak te steken moet een kandidaat minimum 2.382 stemmen achter zich krijgen.

Super Tuesday

Een grote hap is op 3 maart binnen te rijven op Super Tuesday, want dan zijn er meer dan 1.300 afgevaardigden, die hebben beloofd een kandidaat te steunen, te grabbel. Het hoge aantal heeft onder andere te maken met het feit dat er die dag ook in zwaargewichtstaten als Californië en Texas voorverkiezingen zijn.

Naast afgevaardigden die uitgesproken een kandidaat steunen, zijn er op de 3.979 afgevaardigden op de Conventie ook 771 “superafgevaardigden” vanuit het partij-establisment die hun zin doen. Die zijn niet in de berekeningen van RealClearPolitics opgenomen. Hun totaal voor de staten waarin er reeds voorverkiezingen waren komt op 29 stuks.