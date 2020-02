Alle verdachten blijven in de cel voor moordpoging bij No Surrender

Wingene - In het dossier rond de moordpoging bij motorbende No Surrender MC heeft de Brugse raadkamer de aanhouding van vier verdachten met een maand verlengd. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Vrijdag werd al geoordeeld dat ook vijf andere verdachten langer in de gevangenis moeten blijven.

De feiten speelden zich af in de nacht van 14 op 15 december 2018 in het clubhuis in Zwevezele, een deelgemeente van Wingene. Mogelijk vormden seksueel getinte berichten naar de vrouw van een op dat moment aangehouden bendelid de aanleiding voor de zware geweldplegingen. Het hoofd van een ex-bendelid uit Brugge werd zelfs bewerkt met een bunsenbrander. Daarna werd het slachtoffer in een auto meegenomen en werd hij uiteindelijk pas vrijgelaten op een afgelegen plaats in de omgeving van Moeskroen. Sinds de moordpoging is het slachtoffer blind aan één oog.

Moordpoging

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar die feiten werden op 21 januari meerdere huiszoekingen uitgevoerd, onder andere in de provincie Henegouwen, in Brugge en in het clubhuis. Bij die huiszoekingen werden in totaal elf mensen gearresteerd. Uiteindelijk werden zeven mannen en een vrouw door de onderzoeksrechter aangehouden voor hun betrokkenheid bij de moordpoging. Een man uit Pittem werd de volgende dag al vrijgelaten. Op 18 februari werden nog twee mannen aangehouden voor hun aandeel in de zware geweldplegingen.

Vrijdagochtend werd de aanhouding van vijf verdachten al met een maand verlengd. Voor vier andere verdachten vroeg de verdediging uitstel naar de zitting van dinsdag. Door de staking in bepaalde gevangenissen werden hun cliënten immers niet overgebracht naar het gerechtsgebouw. Dinsdag besliste de raadkamer dat ook dat viertal in het belang van het onderzoek in voorhechtenis moet blijven.