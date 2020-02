Manchester United komt David scouten, ook City geïnteresseerd

Het lijstje geïnteresseerden in Jonathan David (20) dikt aan. Nadat Ajax-hoofdscout Hans van der Zee hem begin februari in de match tegen Anderlecht kwam scouten, stuurt volgens Engelse media nu ook Manchester United donderdag een scout naar de Ghelamco Arena om de Canadees tegen AS Roma te bekijken.

United is trouwens niet de enige geïnteresseerde Mancunian in David: ook City houdt de situatie van de aanvaller nauwlettend in de gaten. Eerder raakte al bekend dat Arsenal, Everton, Lyon, Ajax, Porto en een resem Duitse clubs de JPL-topschutter van dichtbij volgen.

