Vlaamse regering wil plasticafvalberg kleiner maken

De Vlaamse regering heeft een nieuw plan goedgekeurd voor het terugdringen van de plasticafvalberg. Het plan, dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag voorstelde tijdens een bezoek aan een recyclagebedrijf in Houthalen, zet verder in op sorteren en recyclage en op het weren van bepaalde plasticproducten.

Het plan zet in op een betere recyclage. “Elke Vlaming gooit gemiddeld nog 14 kilogram plastic bij het restafval per jaar. Dat gaat allemaal naar de verbrandingsoven”, zegt minister Demir. Door een uitbreiding van de PMD-zak zal elke Vlaming in het voorjaar van 2021 al zijn plastic huishoudverpakkingen kunnen scheiden, zegt de minister.

Verder zet het uitvoeringsplan kunststoffen 2020-2025 van de Openbare Vlaams Afvalmaatschappij (OVAM) in op het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen en op de “voorbeeldrol van overheden”.

“Sinds begin dit jaar is het op evenementen die door de overheid zijn georganiseerd verboden om nog wegwerpbekers te gebruiken. Dat breiden we uit naar al het cateringmateriaal. Ook fruitstickers zijn binnenkort verleden tijd”, zegt minister Demir.