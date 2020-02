Italiaanse voetbalclub Brescia krijgt boete omdat fans “Napoli coronavirus” zingen: “Wilden kwajongensstreek uithalen”

Voetbalclub Brescia krijgt een boete van 10.000 euro omdat zijn supporters tegen het Napoli van Dries Mertens “Napoli coronavirus” zongen. Dat maakte de disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond dinsdag bekend.

In een mededeling noemt de commissie de gezangen van afgelopen vrijdag “vulgair en beledigend”. Napoli won de partij met 2-1. Het coronavirus was afgelopen vrijdag nog niet zo wijdverspreid in Italië als nu. Er zijn ondertussen 322 besmettingen en 10 overlijdens.

Zondag maakten de Ultra’s van Brescia in een mededeling al hun excuses over. “We wilden alleen maar een kwajongensstreek uithalen en niemand pijn doen, maar we realiseren onze fout nu de ziekte oprukt in ons land. We bieden onze excuses aan bij de getroffen Italiaanse families.”