Spoedarts na aanrijding op carnaval in Duitsland: “Ik heb er niet van kunnen slapen”

Artsen en zeker spoedartsen zijn wel één en ander gewoon. Maar de meesten hebben ook kinderen. En dan raken interventies zoals die na de aanrijding op het carnaval in Volkmarsen hen ook fel. Zeker omdat het jongste slachtoffertje amper 2 jaar was. “Ik heb er niet van kunnen slapen”, zegt spoedarts Michaël Tübben.

Dokter Tübben is spoedarts en anesthesist in het ziekenhuis van Korbach. Hij was van wacht met de MUG-dienst toen ze maandagmiddag werden opgeroepen voor een ongeval met verschillende gewonden in Volkmarsen.

“Tijdens de twintig minuten durende rit naar de plek van het ongeval volgden we de communicatie op de radio en hoorden we van de hulpdiensten die al ter plekke waren dat het aantal gewonden maar bleef stijgen. Van meerdere tot tien, dan vijftien, dertig… Uiteindelijk waren het er 52. Toen we arriveerden bleken er al opvallend veel hulpdiensten aanwezig te zijn. Er was zelfs een spoedarts gespecialiseerd in trauma’s bij kinderen”, zegt hij.

Wat de hulpverleners er te zien kregen, maken ze gelukkig niet zo vaak mee. Toch niet tijdens één interventie.

“De straat lag letterlijk bezaaid met slachtoffers. Kinderen en volwassenen. Mensen schreeuwden om hulp. Ouders probeerden ons te overtuigen dat hun kind zwaarder gewond was en sneller hulp nodig had dan anderen. Een normale reactie”, zegt dokter Tübben.

“Sommigen hadden ernstige hoofdletsels, anderen waren geraakt aan de nek of de wervelkolom. Omdat het voertuig over de mensen reed, waren er veel zware breuken aan de ledematen. En bekkenbreuken”, zegt de spoedarts.

Daarnaast waren er veel lichtgewonden die in shock waren en die ook zorgen nodig hadden. “De hulpverlening is, ondanks de chaos, vlot verlopen en iedereen is vrij snel naar gespecialiseerde ziekenhuizen overgebracht waar hun letsels het best kunnen behandeld worden.”

Dinsdagochend, de dag na het drama, was dokter Tübben al terug aan het werk in de Hessenklinik Stadtkrankenhaus in Korbach. “De beste manier om zo iets te verwerken is gewoon aan de slag blijven”, zegt hij aan RTL.de. Al geeft hij wel toe dat hij er een slapeloze nacht aan overhield.

In de komende dagen komen alle hulpdiensten samen om over de interventie te praten om zo alles te kunnen verwerken.