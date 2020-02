Koper Belgische Blokker-winkels in Nederland verdacht van fraude

De Nederlandse ondernemer Dirk Bron, die de 123 Blokker-winkels in België en hun 670 personeelsleden overneemt, wordt in Nederland vervolgd wegens fraude en oplichting. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf op zijn website op basis van documenten uit het politiedossier.

De zaak is volgens de recherche in Gouda inmiddels doorgespeeld aan het openbaar ministerie in Den Haag. Het OM bevestigde aan de krant de zaak voor de rechter te brengen. Het spreekt van verdenkingen van het “niet afdragen van omzetbelasting, verduistering, witwassen en oplichting”.

Jaloers

Dirk Bron zelf zegt aan De Telegraaf van niets te weten. Hij is niet verhoord en er loopt ook geen justitieel onderzoek naar hem, reageert hij telefonisch. “Boze tongen beweren dat. Mensen zijn jaloers. Dan krijg je dat soort verhalen”, zo citeert de Nederlandse krant hem.

Dirk Bron wil de Belgische Blokker-winkels omvormen tot discounters onder het merk Mega World. De eerste zou eind april openen in Lier, aldus De Telegraaf, met onder meer spullen van Replay, Philips, Coca Cola en Björn Borg.