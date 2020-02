En plots verschijnt Davy De fauw in een lijstje in een grote Portugese krant

Wie dinsdag de Portugese krant A Bola opensloeg, kreeg een groot artikel over Alex Telles voorgeschoteld. De verdediger die topclub FC Porto met een kanonskogel een 1-0-zege had bezorgd in de Primeira Liga. En daardoor kwam niemand minder dan Davy De fauw in beeld.

FC Porto, de club van trainer Sergio Conceiçao (ex-Standard) en verdediger Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), had het niet onder de markt met laagvlieger Portimonense. Pas in de 86ste minuut brak Telles de ban. Door de vijfde zege op rij blijft Porto (56 punten) in het spoor van leider Benfica (57).

0-0 with 4 minutes remaining.



Porto’s Alex Telles stepped up with this ?? pic.twitter.com/aaWr5ab97j — ESPN FC (@ESPNFC) February 24, 2020

Geloof het of niet, maar linksback Telles is nu de topschutter van de Dragões (de Draken). Met acht competitiedoelpunten doet de 27-jarige Braziliaan eentje beter dan spitsen Tiquinho Soares en Zé Luís. Telles gaf ook al vijf assists in de Primeir Liga.

Telles is daarmee de best scorende verdediger in Europa. Hij wordt gevolgd door een peloton van vijf spelers met zeven doelpunten en drie met zes doelpunten. Dan volgens drie verdedigers met vijf doelpunten tot nu toe, waaronder Davy De fauw. De kapitein van Zulte Waregem - die in A Bola Davy de Fauw wordt genoemd en al zijn goals op strafschop scoorde - staat daarmee op gelijke hoogte met gewezen Lokeren-speler Mijat Maric, die nu voor het Zwitserse Lugano speelt. De fauw doet één goaltje beter dan Liverpool-sterspeler Virgil van Dijk.

De volledige top tien:

1. Alex Telles (FC Porto) - 8

2. Philipp Max (Augsburg) - 7

Robin Gosens (Atalanta)

Domenico Criscito (Genoa)

Aleksandar Kolarov (Roma)

Marius Constantin (Gaz Metan)

7. Denzel Dumfries (PSV) - 6

Liam Donnelly (Motherwell)

Milan Perendija (RAD Belgrado)

10. Davy De fauw (Zulte Waregem) - 5

Mijat Maric (Lugano)

Lukas Havel (Budejovice)