Wereldgezondheidsorganisatie: “Wereld is niet klaar om strijd met corona-epidemie aan te gaan ”

De wereld is “eenvoudigweg niet klaar” om de uitbraak van het nieuwe coronavirus het hoofd te bieden. Landen wereldwijd moeten meer doortastende strategieën aannemen in de strijd tegen Covid-19. Dat is dinsdag meegedeeld door het hoofd van een gezamenlijke missie van China en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

“Jullie moeten klaar zijn om dit op een grotere schaal te beheren. En dat moet snel gebeuren”, verklaarde Bruce Aylward tijdens een persconferentie in de hoofdzetel van de WHO in Genève. “We zijn niet zo klaar als we zouden moeten zijn”, zowel op psychisch als op materieel vlak, zo deelde hij nog mee.

Experts van de WHO hebben samen met Chinese collega’s een bezoek gebracht aan verschillende Chinese steden en provincies die getroffen werden door het coronavirus. Ook Wuhan, het epicentrum van de uitbraak, werd daarbij aangedaan. Het doel van de missie was een beter idee te krijgen van de ontwikkeling en de gevolgen van het virus.

Aylward was na afloop van de missie opvallend positief over de manier waarop China momenteel met de ziekte omgaat. “De unanieme beoordeling van het team is dat zij (de Chinezen) het verloop van deze epidemie veranderd hebben”, klinkt het. “Als ik Covid-19 zou hebben, zou ik in China verzorgd willen worden.”

De andere landen moeten zich de vraag stellen of ze in staat zijn om volledige ziekenhuisafdelingen om te vormen tot centra voor coronapatiënten, of ze voldoende ademhalingsapparatuur hebben om de ernstige gevallen in leven te houden en of ze beschikken over genoeg personeelsleden die opgeleid zijn om mensen op te sporen die in contact zijn gekomen met de patiënten.