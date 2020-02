70-jarige man overleden na aanrijding in Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg - In Hallaar, een deelgemeente van Heist-op-den-Berg, is zondagavond een 70-jarige man aangereden door een wagen in de Molenstraat en nadien overleden. Dat zegt de lokale politie van de zone Heist.

De man zou zijn aangereden tijdens het oversteken, maar over de precieze omstandigheden is nog maar weinig bekend. De voetganger werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd, maar bezweek daar later op de avond. De bestuurder was in shock.

Het parket stuurde geen verkeersdeskundige ter plaatse, maar de politie zal wel enkele personen verhoren die zich als getuige hebben gemeld.