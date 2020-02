N-VA verzet zich tegen versoepeling vertragingsregels in luchtvaart: “Zo geef je de boodschap dat stiptheid niet zo belangrijk is”

Europa beraadt zich over een voorstel om compensaties voor vliegtuigvertragingen aan te pakken. Een van de maatregelen die op tafel ligt is het oprekken van de tijdsduur voor je aanspraak maakt op tegemoetkoming. Voor een korte vlucht moet je bijvoorbeeld al vijf uur vertraging hebben, in plaats van drie uur nu. “Maar zo geef je de boodschap dat stiptheid niet zo belangrijk is”, zegt Kamerlid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die de federale regering oproept om niet te meegaan in het plan.