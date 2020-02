Belgen die vastzitten in ‘corona-hotel’ wachten testresultaten af: alle gasten kregen een briefje onder de deur, en een thermometer

Meer dan honderd Belgen zitten gevangen in hun hotel op Tenerife nadat daar het coronavirus werd vastgesteld bij een Italiaanse toerist en zijn vrouw. “Het hotel is afgesloten. Gelukkig mogen we onze kamer verlaten”, klinkt het. Voor de hotelgasten is het nu afwachten tot de testresultaten bekend zijn, en ze weten of ook zij besmet zijn of niet.