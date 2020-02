Virton en Westerlo hopen op uitspraak van BAS voor laatste speeldag in 1B: “In het belang van het Belgische voetbal”

Virton en Westerlo hebben dinsdag officieel beroep neergelegd bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) tegen de nietigverklaring van de thuiswedstrijd tegen Beerschot. De Luxemburgers, die zelf geen kans meer maken op de periodetitel, en Westerlo hopen op een uitspraak voor vrijdag. “Dat is in het belang van het Belgische voetbal”, klinkt het.

LEES OOK. De chaos in 1B voor u uitgelegd in vijf vragen: waarom de Pro League zelfs moet vragen de promotiefinales uit te stellen

Vorige week werd Virton-Beerschot (1-0) van de 23e speeldag in 1B nietig verklaard. De beslissing van scheidsrechter Denil om de winnende treffer goed te keuren, was een inbreuk op de spelregels, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond. De kalendermanager besliste de replay op 2 maart te laten doorgaan.

Virton kondigde meteen aan beroep aan te zullen tekenen bij het BAS. Dat deden de Luxemburgers dinsdag ook officieel, zelfs nu ze na de nederlaag in Westerlo afgelopen weekend (2-1) geen kans meer maken op de periodetitel. “Als we de replay verliezen, kunnen Westerlo en het brede publiek zich vragen stellen bij de sportieve legitimiteit van dat verlies”, aldus de directie van Virton. “Puur ter bescherming van het algemeen belang en ons imago willen we zo’n scenario vermijden.”

“Iedereen weet dat het imago van het Belgische voetbal door verschillende schandalen en mismanagement bezoedeld is. In die context vindt Virton het heel ongelukkig dat de partij in kwestie, die kan beslissen over de tweede periode, herspeeld moet worden. Zeker omdat de replay na de laatste speeldag werd gepland.”

Virton stapte daarom samen met Westerlo naar het BAS en sleurt de Pro League, de KBVB en Beerschot mee in die arbitrageprocedure. “We vragen dat een beslissing genomen wordt uiterlijk tegen vrijdagmiddag, voor de laatste speeldag wordt afgewerkt”, klinkt het in het communiqué van Virton. “Het BAS toonde in het verleden al aan dat het beslissingen kan nemen op zo’n korte termijn. Maar dan moeten de andere partijen wel meewerken, in het belang van het Belgische voetbal. Als ze dat niet doen, zal Virton de gepaste conclusies trekken.”

OH Leuven is dankzij het behalen van de eersteperiodetitel al zeker van de promotiefinale in de Proximus League. “Maar we weten niet wie de andere finalist wordt en wanneer de thuis- en uitwedstrijden afgewerkt zullen worden”, reageert de eersteperiodekampioen in een communiqué. “OHL vindt het belangrijk dat de finales op de geplande data (8 en 14 maart, red.) afgewerkt kunnen worden.”

De Leuvenaars hadden ook kunnen tussenkomen in de procedure via het BAS, maar doen dat niet. OHL vraagt wel net als Virton en Beerschot om snel tot een uitspraak te komen, liefst nog voor de slotspeeldag in 1B. “Wij ondersteunen Virton en Westerlo moreel bij het opstarten van een procedure bij het BAS en roepen alle belanghebbende partijen op om zich hierbij aan te sluiten. Het is in het belang van het Belgische voetbal om tot een definitieve beslissing te komen tegen vrijdagmiddag.”

De procedure voor het BAS werkt opschortend, maar de Pro League benadrukte dat de replay sowieso op 2 maart wordt gespeeld.