Inwoners quarantainedorpen in Italië omzeilen blokkades

De afgrendeling van de 10 dorpen in de Noord-Italiaanse regio Lombardije, waar verscheidene besmettingen van het coronavirus hebben plaatsgevonden blijkt allesbehalve waterdicht. Inwoners weten de blokkades door de politie met gemak te omzeilen.

“Wij zijn aan ons lot overgelaten. Je kunt niet 50.000 mensen veroordelen tot isolement. Je moet ze helpen. Niemand doet het, dus wij overleven wel op onze eigen manier”, laat een inwoner uit het door het virus geplaagde dorp Codogno weten aan de Italiaanse krant la Repubblica.

En wat doet hij? Hij neemt sluipwegen om aan de blokkades te ontkomen, om vervolgens boodschappen te doen in de nabij gelegen stad Lodi. Honderden mensen doen hetzelfde, met auto’s en bestelauto’s, zo beschrijft de krant. Ze kennen de omgeving natuurlijk door en door, en nemen de kleine wegen tussen de weilanden. In deze zone Lodigiana heeft 90 procent van de besmettingen in Lombardije plaatsgevonden en zijn inmiddels vijf mensen overleden door het virus.

Ondertussen verspreidt de besmetting zich over andere Italiaanse regio’s. In Firenze is een 60-jarige ondernemer besmet met het virus. En ook in Zuid-Italië is de eerste patiënt besmet met het coronavirus. Het gaat om een toeriste uit de stad Bergamo (Lombardije) die op vakantie was in Palermo. Daar is ze nu in het ziekenhuis opgenomen.