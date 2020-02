Oostendse huisarts niet tevreden over info Volksgezondheid over coronavirus: “Ik kom meer te weten via de pers”

Oostende - ‘België is voorbereid en dokters zijn geïnformeerd’, staat er te lezen in het laatste officiële rapport over het coronavirus. Toch klopt die informatie volgens de Oostendse huisarts Philippe Neuville niet. “We weten niet wat we moeten doen met patiënten uit Italië of Tenerife”, zegt hij.

“Via de pers kom ik meer te weten over de evolutie van het virus dan via de overheid”, legt Philippe Neuville uit. Volgens de huisarts is er niet gecommuniceerd over wat er moet gebeuren met patiënten die symptomen vertonen en naar Italië of Tenerife zijn geweest. “Er is enkel een procedure voor patiënten uit China, over andere landen staat er niets.”

Niet elke dag een nieuw rapport

Toch wordt er volgens de FOD Volksgezondheid wel degelijk gecommuniceerd met de artsen en zijn de procedures wel duidelijk. “We hebben sinds januari drie updates gestuurd”, zegt woordvoerder Jan Eyckmans. “Maar we gaan niet bij elke nieuwe besmetting een nieuw rapport uitsturen. Voor patiënten uit Italië, Tenerife en andere besmette landen moeten dezelfde procedures gevolgd worden als voor patiënten uit China”, verduidelijkt hij.

Deze week krijgen alle artsen een nieuw rapport. Al blijven volgens Eyckmans de procedures dezelfde en zal slechts het aantal besmettingen en doden aangepast zijn.