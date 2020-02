Kroatisch dorp verbrandt poppen van homokoppel: “Inhumaan en totaal onacceptabel”

Alle ogen van de wereld stonden dit weekend gericht op Aalst en de Joodse poppen. Terwijl er moord en brand geschreeuwd werd over de karikaturen op Aalst Carnaval, ging ook in Kroatië het feest niet zonder slag of stoot voorbij. Ook in Kroatië lijken poppen en carnaval niet de beste combinatie. Het dorpje Imotski heeft de traditie om ieder jaar een pop verbranden die de frustraties in de gemeenschap afbeeldt. Hun keuze dit jaar? Een pop van twee kussende mannen.

Hun homofobe keuze wekte de woede op van verschillende mensenrechtenorganisaties en van Kroatisch premier Zoran Milanovic. Hij noemde de verbranding “inhumaan en totaal onacceptabel”. Hij eist verontschuldigingen van de organisatoren. Een LGBT-groep kondigde intussen aan om juridische stappen te ondernemen tegen de organisatie van het carnaval.

In januari van dit jaar ondernam Kroatië nog grote stappen op het gebied van de holebirechten. Het hooggerechtshof oordeelde dat het legaal is voor holebikoppels om kinderen te adopteren. Een beslissing die niet in goede aarde viel in het grotendeels conservatief katholieke land. Het homohuwelijk werd er in 2014 gelegaliseerd, maar tot nu was het verboden om kinderen te adopteren.

