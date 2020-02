Mondmaskers helpen niet tegen besmettingen met het coronavirus, maar wat dan wel?

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel en niet alleen in China. Ook in tal van Europese landen, waaronder Italië, Spanje, Frankrijk en Oostenrijk loopt het aantal besmettingen zienderogen op. De kans dat het virus ook in België zal doorbreken, wordt daardoor met de dag groter. Maar hoe kan je je beschermen tegen het virus? En helpen mondmaskers nu wel of niet? Viroloog Marc Van Ranst (KULeuven) legt het uit.

Mondmaskers

De voorraad mondmaskers bij de Vlaamse apotheken is uitgeput en zelfs groothandels en leveranciers zitten zonder. “De stormloop op mondmaskers is echt overdreven”, zegt Van Ranst. “Je hoeft geen maskertjes te dragen in het openbaar, die virussen wandelen niet gewoon door de straten hé.” Het is ook verspilling van medisch materiaal. “Verpleegsters, dokters, chirurgen,...zij hebben die maskers echt nodig.”

Ook wordt getwijfeld of het dragen van een masker wel iets uithaalt. “Dat hangt af van welke soort je gebruikt”, zegt Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid. “Zo’n chirurgisch masker – een papieren masker met elastiekjes – is efficiënt om anderen tegen jouw besmetting te beschermen, maar zal niet vermijden dat een gezonde persoon zelf besmet geraakt. Een professioneel masker – FFP2 of FFP3 – voorkomt wel besmetting, áls je het juist opzet en na gebruik weggooit. Anders is het niet gunstig. Daarom is dat vooral bestemd voor professionelen binnen de gezondheidszorg, die leren hoe ze dat masker juist moeten opzetten.”

Handen wassen

Nog steeds dé meest efficiënte maatregel: was regelmatig de handen. “Het houdt niet alleen ziektekiemen weg, het vertraagt ook de verspreiding van bacteriën en virussen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “En dus ook de verspreiding van het coronavirus.” Was de handen gedurende twintig seconden met vloeibare zeep en dat liefst voor het bereiden van eten, na elk toiletbezoek en als je gebruikmaakte van het openbaar vervoer. “En als je thuiskomt na het werk, want ook daar raak je van alles aan.”

Kleine ruimtes

Met veel mensen gaan samenhokken in kleine ruimtes in streken waar het coronavirus heerst, is geen goed idee. “Kleine après-ski bars mogen dan wel heel aanlokkelijk zijn om met zijn allen ‘Anton! Anton’ te gaan schreeuwen maar het vergroot ook de kans op besmettingen”, zegt Van Ranst. “Het is niet omdat de personen in die ruimte geen zichtbare symptomen hebben, dat ze het virus niet kunnen dragen en zelfs verspreiden.”

Afstand houden

Maar niet alleen in volgepakte ruimtes hou je beter afstand. Ook zieke personen ga je uit de weg. “We noemen dat sociale afstandsmaatregelen, die ook gelden tijdens een klassieke griepepidemie”, zegt Van Ranst. “Als er iemand ziek is, hou dan afstand. Het virus verspreidt zich doordat een besmette of ziekte persoon minuscule druppeltjes uitstoot door te praten of te niezen. Als die druppels dan in contact komen met bijvoorbeeld je mond of neus dan bestaat de kans dat je zelf besmet wordt.” Iemand een hand geven of zelfs kussen, hoe ongezellig ook, hoort daar strikt genomen ook bij.

Blijf thuis (als je ziek bent)

Ben je ziek? Blijf dan thuis. “Het heeft geen zin om ziek te gaan werken”, zegt Van Ranst. “De kans dat je collega’s besmet, is bijzonder groot. Het spreekt voor zich dat het virus zich op de werkvloer vlug kan verspreiden.” En dat geldt ook voor de wachtzaal van je huisarts of het ziekenhuis. “Wie recent in China geweest is en zich ziek voelt, neemt telefonisch contact op met zijn of haar huisarts”, zegt het ministerie van Volksgezondheid. “Ga niet in de wachtzaal zitten of naar de spoeddienst van een ziekenhuis, want daar kan je anderen besmetten. Leg de dokter zo goed mogelijk uit wat je voelt en vergeet niet je recente reizen te vermelden.”