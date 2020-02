ANALYSE. “Dat je als trainer nu pas na vijf gele kaarten geschorst bent, is op zich al belachelijk“

Michel Preud’homme is een trainer met veel capaciteiten en hij heeft al een mooie carrière achter de rug, maar het blijft jammer dat hij langs de lijn zo tekeergaat. Een trainer die nu al – we zijn nog geen dertig matchen ver – vijf gele kaarten heeft verzameld, dat is onvoorstelbaar. Een van de redenen is allicht dat hij vindt dat hij zich altijd moet verdedigen, en dat iedereen hem zoekt. Nu ik dit schrijf, zal hij straks waarschijnlijk ook naar mij verwijzen. En toegegeven: ik heb mij ook al kwaad gemaakt op de arbiters. Maar ik heb hen nooit afgesnauwd en ik heb nooit kop aan kop in iemands­ oor staan brullen.