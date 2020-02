Autobestuurder komt om het leven in kanaal van Péruwelz

De bestuurder van een personenwagen is dinsdagnamiddag om het leven gekomen nadat het voertuig in het kanaal van Péruwelz (provincie Henegouwen) belandde. De inzet van vier duikers kon de vijftiger niet redden. De politiezone Péruwelz-Bernissart heeft een onderzoek geopend.

Kort na 15 uur belandde de wagen in het kanaal ter hoogte van de quai de Paray Vieille Poste in Péruwelz. De opgeroepen brandweer kon de wagen snel vinden en boven water halen. De bestuurder, een man van circa vijftig jaar, was al overleden. Het voertuig was in België ingeschreven. Het parket van Doornik is op de hoogte gebracht.