Een op de acht roetfilters bij Euro 5-dieselwagens is defect. Dat leidt mobiliteitsclub VAB af uit een onderzoek naar de effectieve uitstoot van fijnstof bij het huidige dieselwagenpark in Vlaanderen. VAB gebruikte een moderne fijnstofdeeltjesteller om de werkelijke uitstoot te meten van 152 voertuigen. Extrapolatie naar het Belgische wagenpark leert dat er mogelijk 165.000 dieselvoertuigen rondrijden met defecte of verwijderde roetfilter.

Wanneer de roetfilter bij een Euro 5- of Euro 6-dieselwagen niet functioneert of weggenomen werd, omdat bijvoorbeeld een herstelling te duur zou uitvallen, zou die auto eigenlijk geen lage-emissiezone (LEZ) meer binnen mogen. Maar het probleem is volgens VAB dat momenteel niemand, ook niet de autokeuring, kan vaststellen of een roetfilter al dan niet correct functioneert.

Niet verfijnd

“Dat komt doordat de huidige verplichte Europese wetgeving een opaciteitstest met roetmeter voorziet die niet geschikt is om de fijnstofuitstoot van dieselwagens te meten”, zegt VAB-woordvoerder Maarten Matienko. “De gebruikte technologie is niet verfijnd genoeg om een falende roetfilter eruit te halen.”

Nochtans mag het effect van een dieselwagen met kapotte roetfilter niet onderschat worden. Zo vervuilt één dieselwagen met kapotte roetfilter zoveel als 729 Euro 5-dieselwagens met goed werkende roetfilter of als 8.493 Euro 6-dieselwagens met goed werkende roetfilter.

VAB vraagt dat Vlaams minister Lydia Peeters, bevoegd voor de technische controle, dringend de regelgeving zou aanpassen, zodat de autokeuringsstations de nieuwste testapparatuur zouden mogen gebruiken die een veel adequatere meting toelaat. Een bijkomend voordeel is volgens VAB dat zo ook vermeden wordt dat een koper van een tweedehandswagen een auto koopt waarvan de roetfilter defect is.

Stationair toerental

Een fijnstofdeeltjesteller is veel gevoeliger en nauwkeuriger dan de oude rooktestmeter. Bovendien is hij ook minder belastend voor het voertuig, omdat de meting gebeurt bij stationair toerental, en er dus niet meer plankgas gegeven moet worden.

Bij verwijdering van een roetfilter is er fraude in het spel. Bij een defecte roetfilter moet volgens VAB een reiniging of vervanging gebeuren. “Het is daarbij belangrijk om problemen snel op te sporen omdat de kost voor een reiniging van een roetfilter beperkt blijft tot 200 à 400 euro, terwijl de vervanging van een roetfilter bij onherstelbaar defect tot meer dan 4.000 euro kan kosten”, aldus VAB.