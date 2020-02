Finalmente! Dries Mertens evenaart clubrecord met 121e doelpunt voor Napoli

Het is hem eindelijk gelukt én hoe. Op het hoogste toneel tegen het sterrenensemble van FC Barcelona in de Champions League: de Rode Duivel had een slechtere match kunnen uitkiezen om geschiedenis te schrijven. Dries Mertens is nu (mede)topschutter aller tijden van Napoli. Razend populair was hij al, nu benadert hij de onsterfelijkheid in het zuiden van Italië.

Een halfuurtje moesten de fans in Napoli erop wachten, maar het was het waard. Mertens kreeg de bal op de rand van de 16, zocht zijn rechter en draaide bal enig mooi in de verste hoek voorbij een kansloze Ter Stegen. Door zijn doelpunt evenaart hij clublegende Marek Hamsik. Dries Mertens had hier 310 wedstrijden voor nodig om aan 121 doelpunten te komen, terwijl Hamsik er 520 moest benutten om hetzelfde aantal te bereiken. Reken hier nog eens zijn 72 assists bij: het maakt de cijfers van Mertens bijzonder indrukwekkend. Bovendien is Mertens ook nog de beste schutter ooit in de Champions League met 16 doelpunten en zelfs in de Europa League doet geen enkele landgenoot beter met 14 treffers.

Hoewel voor het seizoen al duidelijk was dat Mertens het clubrecord zou breken, heeft het toch langer geduurd dan verwacht. Een van de redenen hiervoor is dat de Leuvenaar onder de intussen ontslagen Carlo Ancelotti geen onbetwiste basisspeler was. In januari stond Mertens dan weer een hele maand aan de kant door een blessure aan de adductoren. Met Gennaro Gattuso aan de zijlijn groeit de vinnige aanvaller opnieuw naar zijn beste vorm toe.

Eerder dit seizoen stak Mertens al Diego Maradona voorbij toen hij in de Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg zijn 115e en 116e goal voor de Napolitanen scoorde. Of Mertens zijn record na dit seizoen nog scherper zal stellen, is nog maar de vraag. Zijn contract loopt immers af en Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis bood de Rode Duivel nog geen nieuw contract aan. Aan waardering van de supporters alleszins geen gebrek in het zuiden van Italië: de naam van de nieuwe clubtopschutter van I Partinopei galmde doorheen het hele Stadio San Paolo.

Marek Hamsik moet nu Dries Mertens naast zich dulden als clubtopschutter aller tijden Foto: REUTERS

Toptien doelpuntenmakers bij Napoli

1.Dries Mertens* – 121

2.Marek Hamsik – 121

3.Diego Maradona – 115

4.Edinson Cavani – 104

5.Antonio Vojak – 102

6.Careca – 96

7.Gonzalo Higuain – 92

8.Lorenzo Insigne* – 86

9.José Altafini – 82

10.Attila Sallustro – 80

* nog steeds actief bij Napoli