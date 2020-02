Spaanse politie onderzoekt “spooktransfers” van makelaars met Belgische link

De Spaanse politie heeft een fraudeonderzoek opgestart naar twee voetbalmakelaars. Twee zouden “spooktransfers” hebben geregeld om geld wit te wassen en belastingen te ontduiken. Eén van hen is volgens de Spaanse pers Fali Ramadani, die in het verleden ook in één adem werd genoemd met Excel Moeskroen. De Europese politiedienst Europol, die het onderzoek ondersteunt, heeft het over een crimineel netwerk dat ook één of meerdere Belgische clubs controleert.

De eerste stappen in het onderzoek, dat nu steeds concreter wordt, werden al genomen in 2017. Toen ontdekte de Spaanse Guardia Civil dat twee makelaars luxevastgoed hadden aangeschaft op Mallorca. De Spaanse politie meldt dat de twee makelaars “gelinkt zijn aan een van de grootste makelaarsbureaus van Europa”. Volgens de Spaanse pers gaat het duidelijk om Lian Sports van Fali Ramadani, dat onder meer Kalidou Koulibaly (Napoli, ex-Genk), Miralem Pjanic (Juventus), Luka Jovic (Real Madrid), onze landgenoot Christian Kabasele en coach Ivan Leko in zijn portefeuille heeft zitten.

De verdachten zouden in Spanje voor meer dan tien miljoen euro aan huizen en boten hebben aangeschaft. In een poging dat geld verborgen te houden, werd het eerst doorheen een Maltese vennootschap gesluisd. Ook Lian Sports heeft zijn wortels in Malta. Op zoek naar de oorsprong van dat geld ontdekte de Guardia Civil dat de makelaars fictieve transfers organiseerden. Voetballers werden louter op papier naar een andere club getransfereerd om hun prijs kunstmatig op te drijven en taksen in andere landen te vermijden. De spelers werden dan vaak binnen enkele dagen alweer aan een andere club verkocht of verhuurd. De Spaanse pers, die bronnen dicht bij het onderzoekt citeert, weet dat de “spooktransfers” vooral richting het Cypriotische Apollon Limassol gebeurden. Apollon deed dit seizoen al 47 transfers en is al enkele jaren opvallend actief op de transfermarkt.

Officials van onder meer Real Madrid en Atlético Madrid zouden al ondervraagd zijn over de zaak, maar Europol heeft het in een mededeling ook over een Belgische link. “De makelaars waren deel van een crimineel netwerk dat voetbalclubs controleert in verschillende landen, waaronder Servië, Cyprus en België.”

In ons land loopt er al sinds begin vorig jaar een onderzoek naar Ramadani. De speurders willen immers nagaan of makelaar Ramadani en zijn Israëlische zakenpartner Pini Zahavi voetbalclub Moeskroen in 2016 en 2017 in handen hadden, hetgeen verboden is door de Wereldvoetbalbond FIFA. Volgens weekblad Humo trok het illustere duo zelfs midden 2019 nog aan de touwtjes bij Moeskroen, dat tussen 2015 en 2018 negen transferbewegingen met Apollon liet registreren. In de vijf seizoenen voor 2015 vond er geen enkele transfer tussen beide clubs plaats.