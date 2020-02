Lokeren-Beerschot gaat door

Er was de voorbije dagen flink wat twijfel gerezen of de match Lokeren-Beerschot wel kon doorgaan door de financiële malaise bij de Waaslanders. Maar hoewel de club voorlopig nog altijd geen oplossing gevonden heeft, wordt er vrijdagavond gewoon gevoetbald op Daknam. Dat bevestigt voorzitter Louis de Vries. Want omdat het een risicomatch is, moet er minstens een bepaald aantal stewards aanwezig zijn die de veiligheid kunnen garanderen. Alleen werden die stewards de laatste drie wedstrijden niet meer betaald. Na overleg heeft een deel van hen besloten om vrijdag toch aanwezig te zijn. Al worden ze ook bijgestaan door de politie. “Naast de lokale politiemensen krijgen wij voor deze match assistentie van de federale overheid”, vertelt Filip Anthuenis, burgemeester van Lokeren. De spelers en technische staf van Lokeren lieten eerder al weten te willen spelen. De ticketverkoop werd gisteren eveneens gestart. (whb, ies)