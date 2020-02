Dries Mertens scoort recorddoelpunt voor Napoli op speciale dag voor club die hem een kans gaf

Met een schitterende trap opende Dries Mertens dinsdagavond de score voor Napoli in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen FC Barcelona. Voor de Rode Duivel was het zijn 121e treffer voor de Napolitanen, goed voor een evenaring van het clubrecord van Marek Hamsik. Mertens deed dat bovendien op een speciale dag.

Wie de carrière van de intussen 32-jarige aanvaller een beetje gevolgd heeft, weet dat Mertens in de zomer van 2006 ons land verliet voor Nederland. Hij werd als speler van de reserven van AA Gent eerst uitgeleend en vervolgens voor 46.000 euro verkocht aan AGOVV Apeldoorn.

Daar ontbolsterde Mertens - aan de zijde van Nacer Chadli - met 29 doelpunten en 14 assists in 77 optredens in de Nederlandse tweede afdeling. Twee jaar later, in 2009, werd hij voor 600.000 euro verkocht aan FC Utrecht. Via PSV trok de Rode Duivel in 2013 naar Napoli en de rest is dus geschiedenis.

Het mooie is dat Mertens zijn 121e doelpunt voor de Italiaanse club op 25 februari scoorde. De dag waarop AGOVV - intussen in de Nederlandse derde klasse - in 1913 opgericht werd als de Apeldoornse Geheelonthouders Voetbalvereniging Steeds Voorwaarts.