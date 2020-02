Buffalo’s zijn beste Belgen in Europa: AA Gent droeg afgelopen vijf jaar het meeste bij aan Europese coëfficiënt

De beste in Europa, dat is AA Gent. In vijf jaar tijd heeft geen Belgische club meer bijgedragen aan onze o zo belangrijke coëfficiënt dan de Buffalo’s. Een opmars die werd ingezet na de titel in 2015 en waarvan het einde nog niet in zicht is. De match tegen AS Roma donderdag kan – met een stunt, zeg maar klein mirakel – een nieuw hoogtepuntje worden.