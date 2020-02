Duitse scheidsrechter is de nieuwe recordhouder met 57 matchen in de CL, maar floot mogelijk zijn laatste partij

De Duitser Felix Brych is sinds dinsdag de scheidsrechter met de meeste wedstrijden op zijn naam in de Champions League. Napoli-Barcelona in de achtste finales is al zijn 57e partij op het kampioenenbal.

Brych, die in 2008 debuteerde in Liverpool-PSV, gaat de Deen Kim Milton Nielsen voorbij. In 2017 floot de Duitser de Champions League-finale tussen Real Madrid en Juventus, vier jaar eerder ook de finale van de Europa League tussen Sevilla en Benfica. In 2014 en 2018 was Brych actief op het WK.

“Voetbal is in 2020 veel sneller en atletischer dan in 2008”, zei de scheidsrechter dinsdag in de Süddeutsche Zeitung. “Als scheidsrechter moet je daarom fitter en beter voorbereid zijn.” In 2013 maakte Brych een mindere beurt, toen hij niet opmerkte dat Bayer Leverkusen tegen Hoffenheim scoorde door een gat in het zijnet.

Napoli-Barcelona zou zomaar de laatste opdracht in de Champions League kunnen zijn voor Brych, want hij is aan zijn laatste Europees seizoen bezig. Hij is 44 jaar en mag niet langer doorgaan.