Club Brugge trekt gehavend naar Old Trafford: drie sterkhouders ontbreken, twijfels rond Diatta

Geen Ruud Vormer, geen Emmanuel Dennis en geen Eder Balanta. Club Brugge mist donderdag drie sterkhouders in de terugwedstrijd van de 1/16de finales van de Europa League. Alle hoop rust nu op Krépin Diatta om blauw-zwart met minstens twee doelpunten voorbij Manchester United te stunten. Maar ook de Senegalees – dinsdag 21 geworden - is nog niet helemaal fit.

Club Brugge is het hele seizoen al gespaard gebleven van grote blessures, maar in de aanloop van de galawedstrijd op Manchester United slaat het noodlot toe. Zowel Emmanuel Dennis als Ruud Vormer raakte geblesseerd in de laatste competitiewedstrijd tegen Charleroi. Dennis werd geraakt aan de enkel en bij Ruud Vormer werd een letsel aan de ligamenten van de knie vastgesteld. De kapitein zou vier tot zes weken out kunnen zijn, al was dinsdag nog niet alle medische beeldvorming afgewerkt. “Ik kreeg een kwalijke trap tegen de knie in onze thuiswedstrijd tegen Charleroi en bleef hinder ondervinden“, meldde de middenvelder zelf op de website van Club. “Onderzoek vandaag wees uit dat ik enkele weken aan de kant zal moeten blijven. De bekerfinale is mijn volgende doel nu.” De bekerfinale wordt op zondag 22 maart afgehaspeld, het wordt een race tegen de klok.

De afwezigheid van Dennis en Vormer komt bovenop de schorsing van Eder Balanta, die in de heenwedstrijd tegen een fatale gele kaart aanliep, en de vraagtekens rond Krépin Diatta. De Senegalese winger, die dinsdag zijn 21ste verjaardag vierde, miste de twee voorbije wedstrijden met hinder aan de adductoren. Zijn aantreden in Old Trafford zal kantje boord zijn. Hij zit wel op het vliegtuig dat woensdag vanuit Oostende naar Manchester gaat.

Foto: Photo News

Terug De Cuyper?

Trainer Philippe Clement mag aan het puzzelen op het middenveld en in de aanval. Door het ontbreken van Vormer en Balanta is Charles De Ketelaere de logische keuze naast Hans Vanaken en Mats Rits op het middenveld. Maar is er dan genoeg duelkracht tegen spelers als Nemanja Matic of Fred? In de heenwedstrijd speelde Odilon Kossounou op de rechterflank, maar de Ivoriaan stelde teleur. Clement nam wel de 19-jarige Maxim De Cuyper opnieuw op in de selectie. Mogelijk krijgt hij opnieuw een kans op links.

In de aanval ontbreekt met Dennis de doelpuntenmaker uit de heenmatch en Clements preferentiële diepste man in Europese wedstrijden. Michael Krmencik hoopt op een basisplaats maar is een heel ander type. David Okereke en Loïs Openda zijn andere opties als diepste spits, maar beiden kregen de voorbije weken weinig kansen en zoeken naar hun beste vorm.

Om de 1/8ste finales van de Europa League te bereiken moet Club Brugge rekenen op meeval, of nieuwe tactische hocuspocus van trainer Philippe Clement.