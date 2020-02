Jongeman doodgeschoten op straat in Roeselare

/ Roeselare - In de Weststraat in Roeselare is dinsdagavond een jongeman doodgeschoten op straat. Buren hoorden een schot, gevolgd door geschreeuw en zagen het slachtoffer levenloos liggen. Wie de schutter is, is nog onbekend. Wellicht sloeg hij op de vlucht.

Bewoners van residentie Cristina in de Weststraat in Roeselare hoorden het incident dinsdagavond rond 20.45 uur gebeuren. “We zaten televisie te kijken toen we plots een luide knal hoorden, gevolgd door een pijnkreet en geruzie”, zegt een koppel uit het appartementsgebouw. “Toen we door het raam keken, zagen we buren roepen richting iemand. We hebben onmiddellijk de politie gebeld om te melden dat we een schot hadden gehoord.”

Toen de man van het koppel naar beneden ging om hulp te gaan bieden, zag hij op de hoek met de Sint Sebastiaanstraat iemand op de grond liggen. “Hij bewoog niet meer. Omdat er al een groepje mensen rond stond, ben ik niet dichter gegaan”, zegt de man. “Daarna kwamen de hulpdiensten ter plaatse. Ze hebben het slachtoffer nog een twintigtal minuten gereanimeerd, maar dat haalde niets meer uit.”

Rond 21 uur kwam de brandweer een tent plaatsen over het levenloze lichaam van de man op straat. De Weststraat werd volledig afgesloten tot aan het Geitepark en de Juffrouw Lamotestraat. Daar op het voetpad lag ook nog een fiets, van de dader. In afwachting van het lab van de federale gerechtelijke politie werd de fiets afgedekt met een rood zeil. Getuigen uit de buurt werden ondervraagd.

Foto: Stefaan Beel

“Ook wij hebben het schot gehoord”, zeggen andere bewoners van het appartementsgebouw. “Toen we door het raam keken zagen we nog iemand razendsnel van de Juffrouw Lamotestraat richting de Sint-Sebastiaanstraat lopen. Hij riep allerlei dingen in een vreemde taal. We hoorden ook geroep om hulp.”

De bewoners zagen niemand gearresteerd worden. “Wel zagen we de politie af en toe vertrekken naar straten in de omgeving.”

Kort na het incident kwamen de moeder en de broer van het slachtoffer ter plaatse. Toen ze bevestiging kregen van wat ze al vermoedden, barstten ze in tranen uit. De politie bracht hen na een poosje weg in een combi om hen op te vangen.

Wat er precies is gebeurd, blijft voorlopig onduidelijk. Het parket wil voorlopig niets kwijt. Het was al na middernacht toen de speurders een spoor vonden op de achtergelaten fiets.