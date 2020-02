CLUBNIEUWS. Laurent Depoitre start wellicht tegen AS Roma, Miguel Van Damme in de fitness bij Cercle

In de schaduw van de Champions League werken de Belgische clubs naarstig verder. Bij Gent viel er goed nieuws te rapen over Depoitre, terwijl Oostende zijn fans gratis busvervoer aanbiedt. Bij Cercle kregen ze hoog bezoek in de fitness.

AA GENT. Depoitre traint voluit en start wellicht

De kans dat AA Gent morgen tegen AS Roma een beroep kan doen op Laurent Depoitre neemt weer toe. Nadat Jess Thorup zondag na de 4-1-zege tegen STVV zei “pretty sure” te zijn dat zijn spits tegen AS Roma weer in de kern zou zitten, blijkt nu ook dat Depoitre zonder al te veel negatieve reacties voluit kan gaan op training. Verwacht wordt dat Lolo morgen in de basis staat. Hij miste drie duels met een voetblessure alvorens hij vorige week in Rome zijn wederoptreden maakte. Afgelopen weekend kreeg hij rust. (gma, ssg)

KV OOSTENDE. Gratis busvervoer naar Antwerp

Niet alleen de supportersfederatie Kustboys, maar ook KV Oostende legt gratis bussen in om Antwerp-KV Oostende op de Bosuil bij te wonen. Omwille van de combiregeling is de bus trouwens de enige manier om de verplaatsing naar Antwerp te maken. Inschrijven kan in het stadion aan de Fanshop/dienst Ticketing. De supportersbussen vertrekken stipt om 18 uur. (rpo)

KV KORTRIJK. Van Driessche fluit de derby

Scheidsrechter Bram Van Driessche fluit de Zuid-West-Vlaamse derby tussen Zulte Waregem en Kortrijk. De vorige wedstrijd eindigde nog op 2-0 in het voordeel van Kortrijk. Zulte Waregem zal proberen een einde te maken aan de lange reeks overwinningen van Kortrijk in de onderlinge duels. Er zijn nog twintig uittickets te koop voor de geïnteresseerden. (gco)

ZULTE WAREGEM. Pletinckx weer op oefenterrein

Pletinckx lijkt op schema te zitten voor zijn rentree in de derby tegen Kortrijk. De 19-jarige verdediger herstelt nog van een scheurtje in de hamstring. Gisteren was hij alvast te vinden op het trainingsveld. Ook Sammy Bossut (operatie elleboog) en Ibrahima Seck (adductoren, rug) waren op het veld te vinden. Het is afwachten of die laatste twee weer inzetbaar zullen zijn. (jcs)

CERCLE BRUGGE. Miguel Van Damme in de fitness

Drukke dag gisteren op Cercle met een training in twee groepen en het bezoek van Sporza. Ook Miguel Van Damme meldde zich in de fitness. Foster, Panzo en Hassen zijn weer fit. De hele kern is beschikbaar, er is ook niemand geschorst voor de match van zondag tegen Gent. Vandaag zijn er weer twee trainingen. (kv)

AA GENT. Gastgezinnen en leraars gezocht

De Buffalo’s zitten niet stil en zoeken leerkrachten Frans-Nederlands, die Franstalige voetballers uit de Gentse beloften- en jeugdwerking een taalbad kunnen geven. Daarnaast zoeken de Buffalo’s ook nog nieuwe gastgezinnen om jeugdspelers op te vangen. Talenkennis van Frans en/of Engels is hierbij uiteraard een pluspunt. Via de Gentse clubwebsite vind je meer info. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Beloften in halve finale beker

De beloften hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Beker van België na een 4-0-zege tegen Club. Pejcic, Ben Omar en De Mey (2x) zorgden voor de Beverse doelpunten. Bij de bezoekers werd De Buyser van het veld gestuurd nadat hij de doorgebroken Emmers neerhaalde. In de halve finales, in principe op 23 maart, wacht RC Genk, Charleroi of Eupen. (whb)

ANTWERP. Benson moet oefenpot staken

Enkele A-kernspelers deden ritme op in een oefenmatch tegen/met de beloften. Er werd gespeeld met gemixte ploegen. Zo stonden Teunckens, Miyoshi, Benson, Mirallas en Geeraerts in de ene ploeg en Matijas, Avadongo, Pius, Quirynen, Hongla, Coopman en Baby in de andere. Mirallas en Pius speelden maar één helft. Benson viel in de tweede helft uit na een tik op de voet. (dvd)

KV MECHELEN. Nog geen Kaya op training

Kaya trainde gisteren nog niet met de groep. De aanvoerder kreeg vorige donderdag een cortisonespuit in zijn enkel. Deze week bouwt Kaya individueel op, wat betekent dat hij wellicht pas tegen Eupen (07/03) zijn rentree maakt. Hij liet eerder al de thuismatchen tegen Anderlecht en Waasland-Beveren schieten. De Bie (lies) werkte op het oefenveld een apart programma af. (dige)

RC GENK. Belofte Cuypers pikt doelpunt mee

RC Genk heeft achter gesloten deuren een oefenwedstrijd tegen FC Luik (eerste amateur) met 3-1 gewonnen. Bongonda, Hrosovsky (op strafschop) en belofte Arne Cuypers maakten de Luikse 0-1 ongedaan. Genk moest het stellen zonder de geblesseerde Onuachu, Ito was wel gewoon van de partij. Daehli maakte zijn rentree na blessure, hij speelde 45 minuten. (mg)