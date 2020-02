Man U heeft eindelijk zijn De Bruyne

Rijp voor een stunt tegen Manchester United. Dat leek Club Brugge in de heenwedstrijd van de Europa League in Jan Breydel. Tot Ole Gunnar Solskjaer de Braziliaan Fred en de Portugees Bruno Fernandes van de bank haalde. Toen kregen de bezoekers eindelijk weer kleur en leek Manchester United opnieuw op de ploeg die defensies in Europa op hun benen doet trillen. Flair, vista, loopvermogen, traptechniek: Bruno Fernandes, deze winter voor 55 miljoen euro overgekomen van Sporting Lissabon, geeft de supporters van Man U weer reden om te dromen.

In de competitiewedstrijd vorig weekend tegen Watford stond Fernandes in de basis en maakte hij zijn eerste doelpunt voor de Red Devils. Hij dwong een penalty af, eiste autoritair de bal op en was ook betrokken bij de twee andere goals. De supporters veerden op en zongen de hele wedstrijd zijn naam. Na afloop schuwde trainer Ole Gunnar Solskjaer de dure vergelijkingen niet. “Hij is gekomen en heeft iedereen een enorme opkikker gegeven. Niet alleen de ploeg, maar ook de supporters. Hij is vanaf dag één een grote persoonlijkheid in onze groep. Hij straalt vertrouwen uit en is een beetje een kruising tussen Paul Scholes en Juan Sebastián Veron.”

Uit de mond van Solskjaer betekent dat iets. Als luxe-invaller was de Noor een bevoorrechte getuige van de hoogdagen onder Alex Ferguson. Maar toen hij nog in Portugal speelde, spiegelde Fernandes zich aan een andere middenvelder. In een interview met de sportkrant Record noemde hij Kevin De Bruyne als grote voorbeeld. “Hij is de beste middenvelder ter wereld.”

Net als De Bruyne blinkt Fernandes uit met zijn passing, overzicht en onverdroten werklust. Ook zijn bijzonder gave traptechniek heeft hij gemeen met de Belgische middenvelder. Alleen past het niet voor een United-speler om zich met een City-vedette te vergelijken. En dus wordt hij in Engeland in de markt gezet als de ‘nieuwe Paul Scholes’. De heimwee naar de gloriejaren van de Red Devils is nooit ver weg.

Met de complimenten van CR7

Er is nog een andere vedette die opduikt als het over Bruno Fernandes gaat. Cristiano Ronaldo, die net als hij vanuit Sporting Lissabon de overstap naar Noord-Engeland maakte. Maar was Ronaldo een jeugdspeler van Sporting die al jong naar Manchester United verkaste, dan heeft Fernandes er een heel ander traject op zitten. Hij groeide op in Noord-Portugal, werd op zijn 17de bij Boavista weggeplukt door het Italiaanse Novara en zou carrière maken bij Udinese en Sampdoria voor hij in 2017 voor 10 miljoen euro naar Sporting Lissabon ging. Het maakte hem tot de duurste inkomende transfer uit de clubgeschiedenis.

De investering was groot, maar zou zich in januari van dit jaar ruimschoots terugbetalen. United betaalde 55 miljoen euro voor de middenvelder, een bedrag dat met bonussen kan stijgen tot 80 miljoen euro. Nadat United het geld had overgemaakt, liet Cristiano Ronaldo hemzelf zijn goedkeuring blijken. Bruno Fernandes bedankte hem voor zijn mooie woorden. “Het is dankzij Ronaldo dat ik als kind ervan droomde voor Manchester United te spelen. Nu ik hier ben, wil ik zo snel mogelijk de Champions League bereiken.”

Zeker dit seizoen kon Old Trafford een opkikker gebruiken. De club besliste Solskjaer als trainer te houden, ook al legt hij de slechtste winstcijfers voor van de trainers die na Ferguson zijn gekomen. De club is in permanente wederopbouw na het laatste kampioenenjaar in 2013 en de renovatiewerken liepen dit seizoen vertraging op door langdurige blessures van Marcus Rashford en Paul Pogba. Ook een andere speler die vanuit het middenveld scorend vermogen bracht – Scott McTominay – was de voorbije maanden afwezig door een blessure.

Omdat ook Juan Mata er maar niet in slaagt zijn oude vorm terug te vinden en spelers als Andreas Pereira het vernuft missen om een defensie open te breken, had United een nieuwe nummer tien nodig. Die lijkt het nu gevonden te hebben in Fernandes. “Bruno houdt van het spelletje en wil altijd de bal hebben”, zei Solskjaer op de BBC na de zege tegen Watford. “Hij heeft het karakter en de persoonlijkheid om de bal op te eisen, wat je ook zag bij die penalty. Dat bewijst dat hij een echte Manchester United-speler is en niet gewoon een heel goeie voetballer. Ik ben heel blij dat ik hem in mijn groep heb.”

Met Fernandes in de ploeg draaien ook de aanvallers Martial en Greenwood beter. De kans is klein dat de nieuwe Paul Scholes nog uit de ploeg verdwijnt. Of moeten we zeggen de “rode Kevin De Bruyne”? Door de veroordeling van de UEFA kan het evenwicht in Manchester weleens opnieuw naar de westelijke kant van de stad beginnen over te hellen.