Ssst… hier kolft een collega

Hoewel jonge moeders dankzij een CAO één of twee keer per dag een halfuur het werk mogen onderbreken om borstvoeding te geven of moedermelk af te kolven, gebeurt dat in de meeste bedrijven in weinig comfortabele omstandigheden. Dat kan anders en beter, dachten twee Nederlanders. Hun oplossing: de Colve.

De Colve is een standalone unit – 2,40 bij 1,80 meter groot – waarin moeders zich bij hun terugkeer na het bevallingsverlof in alle discretie en comfort (denk aan een zetel, wastafel, koelkast, dimbare verlichting ...) kunnen terugtrekken om de borst te geven of moedermelk af te kolven. “We kwamen op het idee toen we een vrouw spraken die naar eigen zeggen werd ‘weggestopt’ in een IT-hok”, zegt kantoorontwerper Wesley Pabis, die samen met Remy de Klein de Colve bedacht en tekende. “Toen zijn we gaan doorvragen bij kantoormanagers en hr-medewerkers en kwamen tot de vaststelling dat het probleem groter was dan we dachten.” Een bevraging van 1.125 moeders in samenwerking met de website Borstvoeding.com leerde dat driekwart van hen ontevreden was over hoe het eraan toegaat.” De Colve zelf kost 13.500 euro en de twee ondernemers zijn in gesprek met leveranciers in België: “Resellers die kantoorinrichting leveren”, zegt Wesley Pabis. “Die kunnen zich dan profileren met een nieuw product in plaats van met het zoveelste hertekende bureau.” (krs)