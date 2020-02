Duizenden ontslagen bij Trivago-moeder Expedia

Online reisbureau Expedia, het moederbedrijf van hotelvergelijkingswebsite Trivago en boekingssite Hotels.com, gaat wereldwijd 3.000 banen of zo’n 12 procent van het totale personeelsbestand schrappen. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van een memo aan het personeel.

Expedia, dat een beurswaarde heeft van zo’n 16 miljard dollar, heeft een aantal tegenvallende kwartalen achter de rug. Dat leidde begin december nog tot het plotse vertrek van CEO Mark Okerstrom en CFO Alan Pickerill. Hen werd aangewreven dat ze het personeelsbestand uit de hand hadden laten lopen – in één jaar tijd van 25.400 naar 35.400 – en dat ze er ondanks zware investeringen in dochterbedrijf Vrbo niet in geslaagd waren een wereldwijd antwoord te bieden op Airbnb en Booking. Sindsdien combineert Barry Diller de functie van voorzitter van de raad van bestuur tijdelijk met die van CEO.

Volgens Diller, de gewezen topman van Paramount Pictures die al sinds 2001 in het reisconcern investeert, kan Expedia het met een pak minder mensen doen. Met de intern aangekondigde ontslagronde mikt de nieuwe topman op een besparing van 300 à 500 miljoen dollar. De meeste ontslagen vallen in Seattle, waar 500 mensen hun baan verliezen. Of er ook buiten de Verenigde Staten banen sneuvelen, is nog niet bekend. (krs)