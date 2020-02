Nieuwe Blokker-eigenaar eist half jaar gratis huur

Dirk Bron, de Nederlander die vorige week de Belgische tak van de zieltogende winkelketen Blokker overnam, wil dat de verhuurders hun winkelpanden zes maanden gratis ter beschikking stellen. “Waarom moet ik alle risico’s dragen, terwijl zij op hun stoel zitten en de huur vangen?”, zegt hij in de Nederlandse zakenkrant FD.

De eigenaars van de 123 Blokker-winkels die de Nederlander wil ombouwen tot koopjesketen Mega World, kregen maandag een brief in de bus met een opmerkelijk verzoek: Dirk Bron eist zes maanden gratis huur. Krijgt hij die niet, dan zegt hij de huurcontracten van de winkels op. “Je werkt mee of je werkt niet mee. Zo niet, zie je vanzelf wat er gebeurt”, waarschuwt hij in de Nederlandse zakenkrant. Dat het hem menens is, blijkt ook hieruit: “Van de 69 winkels die Blokker in 2017 (bij een vorige reorganisatie, nvdr.) gesloten heeft, staan er nog 67 leeg. Vastgoedeigenaren kunnen nu meewerken, of hun pand over een jaar leeg terug krijgen.”

Niet alleen de winkelverhuurders zijn bij deze verwittigd, dat geldt ook voor de vakbonden en het personeel. Onder Bron moet alles simpeler en goedkoper: “Het is meedoen of weggaan.” En die regel geldt ook voor het personeel in de winkels en op het hoofdkantoor in Lier: “Als ik nu eens kijk wat hier allemaal zit aan marketing en assistenten en supply managers. Ik weet niet eens wat dat is”. (krs)