Engie-topvrouw krijgt 3,3 miljoen euro opstappremie

Isabelle Kocher (53) krijgt voor haar vertrek als CEO van de Franse energiegroep Engie, het moederbedrijf van Electrabel, in totaal 3,3 miljoen euro mee. Dat blijkt uit financiële documenten die de energiereus dinsdag publiceerde.

De raad van bestuur keurde maandag een voorakkoord goed over het vertrek van Kocher. Daarin staat allereerst een bedrag van 1,9 miljoen euro, dat onder meer een concurrentieverbod oplegt van 18 maanden. Daarnaast krijgt Kocher 1,399 miljoen euro bruto als schadevergoeding voor de verbreking van haar contract. Het totaalbedrag eerbiedigt volgens Engie het plafond dat voorzien is in de in Frankrijk geldende code van deugdelijk bestuur. De aandeelhouders moeten het voorakkoord in mei nog goedkeuren.

De raad van bestuur van Engie besliste begin februari om het mandaat van Kocher, die sinds 2002 actief was bij Engie en in 2016 CEO werd, niet te vernieuwen. Normaal zou zij tot in mei aanblijven, maar maandag raakte bekend dat de Française met onmiddellijke ingang vertrok. Algemeen secretaris Claire Waysand werd aangeduid als interim-CEO. Kocher was de enige vrouw aan het hoofd van een CAC40-bedrijf. De zoektocht naar een opvolg(st)er is volop bezig. (krs, blg)