CORONA-TELEX

*Onze FOD Buitenlandse Zaken raadt toeristen aan om zich voor vertrek naar het buitenland te registreren op Travellers Online. “Zo weten we in geval er zich problemen zouden voordoen welke landgenoten zich op dat moment op die plaats in het buitenland bevinden en kunnen we hen ook contacteren” , zegt Karl Lagatie.

*Het Belgische bedrijfsleven ondervindt zware hinder van de uitbraak van het coronavirus. “Ongeveer driekwart van de bedrijven houdt rekening met extra problemen, zowel in de productie in China en in de rest van Azië als in de aanvoer van China naar ons land. De verstoorde logistieke keten is het grootste probleem. Het vrachtverkeer gaat klassiek per schip of met de trein. “Maar de grens tussen China en Rusland is afgesloten, met geschrapte treinen tot gevolg. Ook schepen varen niet uit”, zegt Kevin Verbelen, een expert in internationale handel bij Agoria.

*Intussen worden meer en meer evenementen geschrapt. De internationale uitvindersbeurs in Genève die volgende maand zou doorgaan en vele Aziatische deelnemers verwacht, zal bijvoorbeeld worden uitgesteld door de epidemie. Hetzelfde lot is een telecomcongres in Barcelona, een automobielsalon in Peking beschoren.

*Het Franse modehuis Chanel laat weten dat het defilé dat gepland stond in de maand mei in Peking ook niet zal kunnen doorgaan op de voorziene datum. En de Chinese couturier Jarel Zhang heeft zijn defilé in Parijs, dat gepland stond tijdens de Fashion Week die loopt van 24 februari tot 3 maart, ook geschrapt.

*Filmproducent Paramount zet de opnames voor de nieuwe Mission Impossible (met Tom Cruise in de hoofdrol) on hold. Momenteel wordt gefilmd in Venetië, in het noorden van Italië waar dagelijks nieuwe meldingen zijn corona-besmettingen.

*Iraj Harirchi, de plaatsvervangende minister van Volksgezondheid van Iran, is zelf ook besmet met het coronavirus. De man moest zich laten testen nadat hij zwetende en hoesten op tv was verschenen. In Iran vielen al 15 corona-doden.

*Zwitserland, Oostenrijk, Kroatië en Spanje meldden dinsdagavond nieuwe gevallen van coronabesmettingen. De meesten gingen recent naar noord-Italië waar al elf mensen aan het coronavirus zijn overleden. In Oostenrijkse Alpen is een hotel in quarantaine geplaatst nadat bekendraakte dat een receptioniste besmet was met het coronavirus.

*De Gezondheidsdienst van de VS maakte dinsdagavond bekend dat het een experimenteel geneesmiddel test op een Amerikaan die op het Japanse cruiseschip Diamond Princess zat.

*Op 24 juli starten de Olympische Spelen in Tokio. Dick Pound, de voorzitter van het Olympisch Comité zegt dat ze tot eind mei hebben om te beslissen de spelen of de spelen doorgaan of niet. “Voorlopig staan alle lichten nog op groen.”

(tg, pom)