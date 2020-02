Einde van een tijdperk: NMBS kiest nieuwe naam voor Go Pass

De Rail Pass, de Go Pass en de Diabolotoeslag zijn niet meer. De producten blijven bestaan, maar krijgen vanaf maart, samen met de andere tickets van de NMBS, een andere naam. En die zijn allemaal in het Engels. “We hebben gezocht naar namen die over onze landstalen heen begrijpbaar zijn”, zegt Bart Crols, woordvoerder bij de NMBS. “Het idee is dat de nieuwe namen de kenmerken van de producten beter weerspiegelen.” Zo wordt de naam ‘Multi’ gegeven aan de tickets met meerdere ritten en wordt daar de specificatie Student, Youth, Standard of Local aan gegeven. De Diabolotoeslag wordt het ‘Supplement Brussels Airport’ en de Go Pass wordt omgedoopt tot ‘Youth Ticket’. “Alle gebruiksvoorwaarden blijven hetzelfde, enkel de naam verandert. We weten dat sommige namen zoals de Go Pass erg ingeburgerd zijn, dus dat zal even wennen worden. Maar er is een overgangsperiode van zes maanden.” Volgens reizigersorganisatie TreinTramBus liggen de prioriteiten bij de NMBS verkeerd. “Sommige namen zijn inderdaad duidelijker. Maar een ‘Discovery Combi’ (de vroege B-Dagtrip, nvdr.), dat klinkt meer als een attractie in Bobbejaanland. Er zou beter werk gemaakt worden van stiptheid en bijvoorbeeld een echte dagpas in plaats van nieuwe namen”, zegt woordvoerder Peter Thoelen. (sgg)