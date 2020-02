“Gevluchte” doodrijder jonge asielzoekster speelde eerst nog voor getuige

De automobilist die zaterdagavond aan het asielcentrum in Heusden-Zolder een jonge vrouw doodreed, pleegde helemaal geen vluchtmisdrijf. Meer nog: na de dodelijke crash werd hij door de politie verhoord als getuige. Alles wijst echter op een bewuste aanrijding na een ruzie. Met een dader die na zijn daad nog rustig met de politie praatte. “De dader is in zijn donkere wagen weggevlucht”, zei hij tijdens een getuigenverhoor in een politiebusje. De Somalische man – geen bewoner van het centrum – wees ook de vluchtrichting aan.

Een uur eerder werd pal voor de ingang van De Bark, het opvangcentrum dat een negentigtal asielzoekers opvangt, een jonge vrouw aangereden. Voor de 21-jarige Shamsa Mohamed, ook afkomstig uit Somalië, kon geen hulp meer baten.

Rustig blijven staan

Speurders maakten de voorbije dagen jacht op de voortvluchtige chauffeur. Op basis van camerabeelden, de autopsie van het slachtoffer en getuigenverhoor in en rond het centrum concludeerde het Limburgse gerecht dat er helemaal geen sprake was van een onbekende chauffeur die na een onopzettelijk ongeval wegvluchtte.

Meer nog, dader en slachtoffer kenden elkaar goed en hadden voorafgaand ruzie. Daarop zou de chauffeur weggereden zijn en opzettelijk tegen de jonge Somalische vrouw aangereden. “Het klopt dat een getuige die avond intussen als verdachte is gearresteerd”, klinkt het bij het Limburgse gerecht. Vandaag verschijnt de chauffeur voor de onderzoeksrechter wegens “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”.(phu)