Het meesterbrein vol twijfels: Guardiola is vanavond zijn grootste vijand

“Ik moet bedenken hoe we Real Madrid kunnen verslaan. Maar als dat niet lukt, kan de voorzitter zomaar naar me toe komen en zeggen dat ik word ontslagen. Dan zou ik zeggen: Het was me een groot genoegen. Ik weet niet of het gebeurt, maar het zou zo maar kunnen.”

Aan het woord is Pep Guardiola, slechts enkele dagen voor bekend werd dat City een schorsing van twee jaar zonder Europees voetbal boven het hoofd hangt. De trainer van De Bruyne sprak zijn vertrouwen uit in het beroep van de Engelse club tegen de beslissing van de UEFA, maar er wordt druk gespeculeerd over zijn toekomst. De titel is al lang weg en dus is de hamvraag: wat als Guardiola wéér de Champions League niet wint?

Het is namelijk al van 2011 geleden dat de Catalaan de Beker met de Grote Oren nog eens in de lucht mocht steken. Nadien waren de halve finales vier keer het eindstation en met City haalde hij die fase nog nooit. Ondanks de ruim 600 miljoen euro aan nieuwe spelers sinds zijn aantreden in 2016.

“Ik wil de Champions League winnen. Ik droom ervan”, verzekerde Guardiola, die in het geval van een vijfde seizoen voor een persoonlijke primeur zou zorgen. Na vier seizoenen FC Barcelona vertrok hij in 2012 naar Bayern, waar hij drie seizoenen zou blijven.

Twijfels

Ambitie genoeg, maar het zijn vooral vraagtekens die boven City en Guardiola circuleren. Iets waar de 49-jarige trainer – die voor Real-trainer Zinédine Zidane “de allerbeste” is – blijkbaar zelf veel ervaring mee heeft. “De grote kracht van zijn speelstijl is het vermogen om zwakkere tegenstanders op een extreme manier te domineren”, aldus Bayern-icoon Thomas Müller bij The Athletic. “Zijn teams nemen de totale controle in handen, waardoor hij uiteindelijk de beste ter wereld is in zijn vak. Tijdens knock-outwedstrijden kijkt hij veel naar de tegenstand. Daardoor zit hij altijd een beetje gevangen tussen respect opbrengen voor hun sterktes of volledig zijn eigen stijl spelen. Daardoor was het soms niet honderd procent duidelijk wat we moesten doen.”

Kortom: Pep Guardiola is een twijfelaar als het op grote wedstrijden aankomt, zeker op verplaatsing. Het brak hem bij City zuur op tegen Monaco (3-1 in 2017), Liverpool (3-0 in 2018) en Tottenham (1-0 in 2019). De laatste keer dat hij Real in de ogen keek, liep het zelfs thuis mis. In 2014 werd hij met Bayern van de mat gespeeld in de terugmatch van de halve finales: 0-4 werd het.

“Dit is een monumentale f*ck-up”, zei de fiere Catalaan destijds. “Ik had het mis, helemaal mis. Wat een grote puinhoop. Ik weigerde al het hele seizoen om 4-2-4 te spelen. Het hele seizoen. En nu deed ik het wel, tijdens de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Wat een catastrofe.”

Volgens Zidane is de clash “niet ik tegen Guardiola, maar Real tegen City”. Correct, maar het is toch vooral Guardiola tegen zichzelf.