Sneeuw ten oosten van de as Brussel-Antwerpen: code geel voor gladheid van kracht

Wie de weg op moet, let de komende dagen beter op zijn tellen. Tot en met vrijdagochtend bestaat volgens het KMI de kans op lichte sneeuwval. “Door de korrelhagel en natte sneeuw kan er tijdelijke gladheid zijn op de Vlaamse wegen”, waarschuwt weerman David Dehenauw.

De weersverwachtingen voor dinsdag. Foto: KMI

De buien die dinsdagnacht over het land trokken, kregen met korrelhagel of smeltende sneeuw zelfs een winters tintje. In de Ardennen werd zelfs een vijftal centimeter sneeuw verwacht, maar ook in de lagergelegen gebieden kan een sneeuwlaagje ontstaan. “Je moet je geen mooi wit tapijt voorstellen, want het gaat over kleine hoeveelheden sneeuw. Maar het kan lokaal wel voor tijdelijke gladheid zorgen, en dus moeten mensen tot en met vrijdag zeker aandachtig blijven en voorzichtig zijn op de baan”, aldus Dehenauw dinsdag. “Naast de winterse neerslag is het ook opletten voor plaatselijke ijsplekken”, voegt het KMI daaraan toe.

Dat bleek woensdagochtend ook: de smeltende sneeuw maakte de wegen glad, waardoor het KMI code geel voor gladheid uitriep in Brussel en in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, net als in de provincies Henegouwen, Namen en Waals-Brabant. Die blijft voorlopig tot 11 uur woensdagmiddag van kracht. In de provincies Luik en Luxemburg is code geel zelfs meteen tot donderdagochtend uitgeroepen.

In de loop van de namiddag wordt het vanaf het westen geleidelijk droger met breder wordende opklaringen, meldt het KMI.

Foto: KMI

“Hou afstand”

Ook bij het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwen ze voor gladde wegen komende dagen, voornamelijk ten oosten van de as Brussel-Antwerpen, waar de kans bestaat dat de sneeuw tijdelijk blijft liggen. “Het gaat niet gemakkelijk worden om te strooien omdat de weersvoorspellingen onstabiel zijn. Er zal namelijk regen, sneeuw en hagel vallen”, zegt woordvoerder Veva Daniels.

“We zijn van plan preventief te strooien maar door de regen kan het strooizout wegspoelen. En omdat de temperaturen net rond het vriespunt zullen zitten, is de kans groot dat het op sommige plekken heel glad zal worden. Vooral in het oosten van Vlaanderen zal het niet evident worden om de wegen snel sneeuwvrij te krijgen.”

Weetje van de dag: @wegenenverkeer gebruikte deze winter 9.540 ton strooizout. In een gemiddelde winter gebruiken we +/- 42.000 ton. Maar dit is geen laagterecord. Die eer gaat naar de winter 2013-2014: toen werd slechts 9.056 ton strooizout gebruikt. — Veva Daniels (@VevaDaniels) February 25, 2020

Het Agentschap raadt daarom automobilisten aan om komende dagen voorzichtig te zijn. “Als je in een hagel- of sneeuwbui belandt, dan moet je voldoende afstand houden van je voorganger en pas je snelheid aan waar nodig”, zegt Daniels.

Hier en daar een dun sneeuwtapijt. Mooi om naar te kijken, maar we verwachten geen verkeershinder. De hoofdwegen zijn vrij. Pas toch op voor lokale gladheid en geniet van het uitzicht. Zolang het blijft liggen. pic.twitter.com/MiYo8Or9E2 — Veva Daniels (@VevaDaniels) February 26, 2020

Rest van de week

Woensdagavond verlaten de laatste buien van smeltende sneeuw, korrelhagel en regen ons land uit het oosten. Vanaf het westen wordt het droger, en zijn tijdelijk brede opklaringen mogelijk. Maar in het tweede gedeelte van de nacht bereikt een nieuwe storing ons land met regen of smeltende sneeuw., en kunnen er lokaal ijsplekken gevormd worden.

Donderdag wordt dan ook meestal zwaarbewolkt met smeltende sneeuw, en de kans op gladheid blijft bestaan tot en met vrijdagochtend. Vanaf vrijdagmiddag zal het kwik opnieuw stijgen en worden er zachtere temperaturen verwacht rond 9 graden.